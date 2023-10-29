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Подростки выстрелили в мигранта в петербургском метро

В Петербурге школьники стреляли в приезжего в метро

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Приезжий из Таджикистана пожаловался в полицию Санкт-Петербурга на подростков, которые якобы стреляли в него в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 29 октября на станции метро «Удельная». В правоохранительные органы обратился 21-летний грузчик-уроженец Таджикистана, который приехал в город на заработки. Мужчина сообщил, что в подземке трое подростков проявили в отношении него агрессию: юноши, по словам потерпевшего, стреляли в него из газового пистолета.

После инцидента полиция задержала трех несовершеннолетних: братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши учатся в частной школе города. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписали протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.

Грузчик также понесет административную ответственность — полицейские установили, что он нарушил режим пребывания в России.

Ранее в Петербурге нашли подозреваемого в домогательствах к подростку в метро.

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