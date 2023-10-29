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Сотрудника реабилитационного центра обвинили в изнасиловании школьницы

РЕН ТВ: в Петербурге куратора группы наркозависимых обвинили в насилии

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Depositphotos

В Петербурге сотрудника реабилитационного центра для наркозависимых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию 28 октября обратился отец 14-летней школьницы, мужчина сообщил, что куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, надругался над его дочерью.

По словам мужчины, речь идет как минимум о двух эпизодах изнасилования, злоумышленник растлевал ребенка в своей машине возле станции метро «Рыбацкое». Предполагаемого насильника объявили в розыск.

Ранее двое мужчин совратили и изнасиловали школьницу из Петербурга.

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