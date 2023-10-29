Кардиолог назвал пользу диспансеризации

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал, что диспансеризация поможет снизить риск развития инсультов. Об этом сообщает RT.

Специалист отметил, что у людей молодого возраста причинами инсульта могут быть низкая физическая активность и неправильное питание. Также существует генетическая предрасположенность к инсульту. Для профилактики заболевания в молодом возрасте необходимо правильно питаться, быть физически активным и регулярно проходить медицинское обследование.

«Слежение за своими физическими параметрами. Измерить давление и посмотреть ЭКГ в молодом возрасте — это не долго. Бывает достаточно сдать кровь на анализ. Этот позволит осуществить более раннюю профилактику и снизить риск развития этих самых инсультов», — резюмировал кардиолог.

До этого главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто рассказал, что курение существенно увеличивает риск развитию инсульта, при этом отказ от этой привычки спустя два года понизит вероятность заболевания в два раза.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.