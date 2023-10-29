Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о дождливой погоде на новой неделе

Синоптик Леус предупредил жителей Москвы о потеплении до 10 °C на будущей неделе

close
100%
Vladimir Baranov/Global Look Press

Потепление до +10°C и дождь прогнозируются в столице на новой неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоспециалиста, неделя начнется в Москве с потепления.

В понедельник, 30 октября, в городе ожидается +3...+5 °C, пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями, отметил Леус.

«Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы +8...+10 °C и с небольшими дождями», — подчеркнул синоптик.

Также он уточнил, что с четверга, 2 ноября, в Москве будет понижаться температура, столбики термометров покажут не выше +6 °C.

В последний рабочий день, 3 ноября, могут пройти осадки в виде снега и мокрого снега. В пятницу температура до +3 °C.

До этого снег с дождем и гололедица ожидались в Москве до утра 29 октября. Переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий