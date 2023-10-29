Москвичам рассказали о дождливой погоде на новой неделе

Потепление до +10°C и дождь прогнозируются в столице на новой неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоспециалиста, неделя начнется в Москве с потепления.

В понедельник, 30 октября, в городе ожидается +3...+5 °C, пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями, отметил Леус.

«Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы +8...+10 °C и с небольшими дождями», — подчеркнул синоптик.

Также он уточнил, что с четверга, 2 ноября, в Москве будет понижаться температура, столбики термометров покажут не выше +6 °C.

В последний рабочий день, 3 ноября, могут пройти осадки в виде снега и мокрого снега. В пятницу температура до +3 °C.

До этого снег с дождем и гололедица ожидались в Москве до утра 29 октября. Переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.