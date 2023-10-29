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Кинолог рассказал, что может напугать собаку во время прогулки

Голубев: отвлекшийся на телефон во время прогулки хозяин может напугать собаку

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Depositphotos

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что может испугать собаку во время прогулки.

По словам Голубева, во время выгула питомца не стоит отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение собаки, но и поставить под угрозу ее безопасность.

«Гуляя с собакой, хозяин не вовлекается в процесс, не общается с питомцем, а просто позволяет ей сделать свои дела и отправляется вместе с ней обратно домой», — пояснил кинолог.

Он добавил, что, отвлекаясь на телефон, хозяин может давать собаке противоречивые команды или не заметить, как питомец что-либо подобрал с земли.

До этого Голубев говорил, что положительное влияние стресса собака может испытывать, когда ждет хозяина с работы, во время игры или обучения новым командам. Он подчеркнул, что хозяину важно следить, чтобы стрессовых ситуаций у питомца было немного.

Ранее учительница из Калининграда сказала, что ребенка надо воспитывать как собаку.

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