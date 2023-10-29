Врач рассказала, как безопасно читать лежа

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. Ирина Лещенко рассказала радио Sputnik, в какой позе можно безопасно для глаз читать лежа.

По словам врача, чтение перед сном может привести к снижению зрения, если вы читаете лежа на боку или на животе.

«Ни в коем случае нельзя читать лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать», — пояснила Лещенко.

Она добавила, что планшеты и телефоны также плохо влияют на зрение, так как излучают достаточно много синего цвета.

«Некоторое подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, прячась от родителей, – это тоже вредно. При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться», — отметила офтальмолог.

По ее словам, оптимальным положением для чтения лежа является положение на спине.

До этого врач-офтальмолог Lahta Clinic Анастасия Укина рассказала, что с возрастом зрение у людей может становиться менее острым, особенно после 45 лет, однако на этот процесс дополнительно могут повлиять и некоторые привычки.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.