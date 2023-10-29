Локальное возгорание ликвидировано на Афипском НПЗ

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками завода. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В результате инцидента никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Согласно информации от ЕДДС Северского района, возгорание произошло ночью с 28 на 29 октября на территории Афипского НПЗ. Службы завода успешно справились с задачей ликвидации пожара всего за полчаса.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Нет информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры, и нет угрозы для предприятия и жителей близлежащих населенных пунктов.

До этого очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края.

По предварительной информации, завод атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предыдущая атака БПЛА на Афипский нефтеперерабатывающий завод произошла 31 мая этого года.

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