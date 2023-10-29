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Локальное возгорание ликвидировано на Афипском НПЗ

На Кубани ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками завода. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В результате инцидента никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Согласно информации от ЕДДС Северского района, возгорание произошло ночью с 28 на 29 октября на территории Афипского НПЗ. Службы завода успешно справились с задачей ликвидации пожара всего за полчаса.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Нет информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры, и нет угрозы для предприятия и жителей близлежащих населенных пунктов.

До этого очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края.

По предварительной информации, завод атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предыдущая атака БПЛА на Афипский нефтеперерабатывающий завод произошла 31 мая этого года.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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