В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась еще на ряд областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По их данным, предупреждения объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ряде областей воздушную тревогу отменили. В Винницкой области сирены звучали около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога действовала около 40 минут, в Черновицкой области — более часа.

До этого, по данным информации украинского издания «Суспільне» (Общественное) со ссылкой на областную военную администрацию стало известно, что в Хмельницкой области Украины слышны звуки взрывов.

28 октября в Херсоне произошли взрывы. Они были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.