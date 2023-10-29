В ХАМАС подготовят списки палестинцев в израильских тюрьмах

Лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отдал приказ подготовить списки всех находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его словам, органы движения должны представить списки «всех без исключения» заключенных, которые удерживаются Израилем.

Синвар подчеркнул, что эти органы должны постоянно находится в состоянии готовности. Это необходимо на случай неожиданного развития событий на следующем этапе.

До этого министр без портфеля и член узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что наземная операция в секторе Газа может продвинуть вопрос о возвращении заложников, которые удерживаются движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.