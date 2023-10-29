«Врачи без границ» заявили о бездействии мировых лидеров по ситуации в Газе

Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров в прекращении насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия.

В MSF утверждают, что действия мировых лидеров оказались недостаточными в этой ситуации.

«Врачи без границ» также призывают международное сообщество принять более решительные меры и обратиться к Израилю с требованием прекратить кровопролитие. Организация призывает к более активному участию и воздействию со стороны мировых лидеров для достижения мира и защиты гражданских лиц в регионе.

26 октября сообщалось, что число погибших при ударах по сектору Газа превысило семь тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 484 человека.

25 октября МИД Израиля сообщил в русскоязычном аккаунте в соцсети X, что число погибших граждан России во время нынешней эскалации достигло 23, еще четверо пропали без вести. По данным на 24 октября, погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести. До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Также он заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».