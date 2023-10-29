В МККК прокомментировали ситуацию в Газе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа и назвала это катастрофическим провалом, с которым нельзя мириться. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также призвала стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию.

По словам Сполярич, в Газу прибыли 10 специалистов МККК, в группу вошла хирургическая бригада. Также в сектор Газа доставили медикаменты, но подобной помощи в существующей ситуации недостаточно, отметила глава комитета.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости «переломить ситуацию в секторе Газа», где вместо гуманитарной паузы он увидел «беспрецедентную эскалацию бомбардировок».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.