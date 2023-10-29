В Севастополе два автобуса столкнулись на остановке, пострадали водитель и пассажиры

В Севастополе произошло столкновение двух автобусов на остановке. В результате ДТП пострадал один из водителей и более 10 пассажиров, полиция проводит проверку происшествия, об этом сообщает региональное подразделение.

Согласно информации, предоставленной УМВД по Севастополю, вечером 28 октября водитель автобуса Mercedes-Benz столкнулся с припаркованным перед ним автобусом «Богдан». На видеозаписи видно, что авария произошла возле остановки. Во время столкновения оба автобуса были с пассажирами в салоне.

В результате столкновения пострадал водитель автобуса «Богдан» и более 10 пассажиров из обоих транспортных средств. Как говорится в сообщении УМВД, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции документируют обстоятельства происшествия.

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