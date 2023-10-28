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В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС

МАГАТЭ: уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки дрона ВСУ

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Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях об атаке беспилотников в районе Курской АЭС, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление организации.

«МАГАТЭ известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также отметили, что один из беспилотников взорвался и причинил незначительный ущерб фасаду здания, в котором хранится отработанное ядерное топливо.

Пострадавших в результате инцидента нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм.

28 октября при атаке трех украинских дронов на Курскую область 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат утверждает, что в беспилотниках были использованы западные компоненты. На самой атомной электростанции подтвердили факт атаки и заверили, что произошедшее не повлияло на ее работу.

Ранее в МИД увидели западный след в нападении на Курскую АЭС.

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