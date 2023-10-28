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Глава комиссии исторической памяти горсовета Вильнюса объявлена в розыск в РФ

МВД РФ объявило в розыск главу комиссии исторической памяти горсовета Вильнюса

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте-Гогелене, следует из базы розыска ведомства.

«Камиле Шерайте... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте.

Информация об обстоятельствах и причинах объявления ее в розыск не приводится.

В прошлом году суд Вильнюса принял решение о сносе здания Дома Москвы в столице Литвы.

В июле текущего года председатель городской комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене заявила, что в Вильнюсе запустили процесс десоветизации общественного пространства. Местные власти попросили центр изучения геноцида и резистенции дать оценку названиям двух скверов и одной улицы.

Закон о десоветизации общественного пространства Сейм принял нынешней весной.

Ранее в России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.

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