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В Карагандинской области назвали предварительную причину аварии в шахте

Глава Карагандинской области Булекпаев назвал взрыв причиной аварии в шахте

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Press service of the President of Kazakhstan/Reuters

Аким (губернатор) Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси. Его слова на брифинге для СМИ передает РИА Новости.

«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — сказал Булекпаев.

28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. На месте продолжаются поисковые работы, часть горняков остаются под землей. На место прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал владеющую шахтой компанию «самой худшей в истории с точки зрения сотрудничества» и пообещал «бороться до самого конца» за жизни шахтеров.

До этого сообщалось, что в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае произошло обрушение кровли.

В июне в Ростовской области в шахте «Октябрьская-Южная» произошло обрушение породы.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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