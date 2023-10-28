Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

Организатор нападений на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов 2005 года рождения объявлен в международный розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственное управления СК РФ по городу.

«Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что с Санкт-Петербурге продолжается расследование по уголовному делу об избиении прохожих школьниками. На данный момент задержаны еще двое подозреваемых, которым 14 и 16 лет. Всего в рамках разбирательства правоохранители поймали девять человек.

Задержания начались после серии роликов с драками, в которых принимают участие несовершеннолетние. Выяснилось, что подозреваемые намеренно провоцировали конфликты с прохожими, после чего выкладывали видео в свои социальные сети. Во время избиения людей они называют себя «азербайджанской мафией».

Ранее подростки объяснили, почему нападают на прохожих в Петербурге.