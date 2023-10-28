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В Австралии предъявили обвинения мужчине, который выбросил на улицу двух домашних питонов

Мужчина выбросил на улицу домашних питонов своей девушки после их расставания

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Unsplash

В пригороде Сиднея мужчина выбросил на улицу двух питонов, его арестовали. Об этом сообщает The Guardian.

Змеи Бублик и Манго длиной 2,5 метров пропали из дома на прошлой неделе. Хозяйка животных написала в соцсетях, что их выбросил на улицу ее бывший партнер. Поступок мужчины она объяснила порывом гнева из-за их ссоры и расставания.

«Он бросил их, змеи домашние и не выживут в дикой природе. Я очень боюсь за их безопасность, поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь видел их, сообщите мне», — обратилась она к местным жителям.

25-летняя владелица пресмыкающихся обратилась в полицию, после чего было начато расследование. Ее бывшего партнера задержали 27 октября. Его обвиняют в уничтожении или повреждении чужого имущества.

К настоящему времени питоны по-прежнему не найдены. Специалисты по рептилиям утверждают, что климат штата сильно отличается от того, к которому змеи привыкли в своих родных краях.

«Температура не соответствует норме, они не знают, как найти пищу, так что змеи находятся в довольно опасном положении, причем не только для себя, но и для населения. Они проживут немного, пару месяцев, но с каждым днем им будет хуже, если они не будут есть», — заявил герпетолог. По его словам, в дикой среде домашние змеи оказываются гораздо более раздражительными, чем те, которые привыкли быть на воле.

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