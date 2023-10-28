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Медработникам в России могут убрать немедицинские функции

В Минздраве сообщили, что врачей могут освободить от немедицинской работы

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Максим Захаров/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что проект по увеличению производительности труда может позволить медицинским работникам заниматься своими прямыми обязанности, чтобы увеличить время приема пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, увеличение производительности труда среди медработников на сегодняшний день является одним из главных проектов российского Минздрава.

«Оно касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко сообщал, что в России преодолели снижение продолжительности жизни, которое фиксировали во время пандемии коронавируса. В 2021 году стало известно, что продолжительность жизни в России из-за распространения коронавируса снизилась. На фоне пандемии коронавируса в 2021 году продолжительность жизни в России уменьшилась на 2 года и составила в среднем 71,1 года, что стало первым таким снижением с 2003 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что смертность в стране за 2020 год выросла на 17,9%.

Однако сейчас Мурашко отметил, что в 2023 году по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а в Сибирском федеральном округе — 71 год.

Ранее офтальмолог рассказал, что 100 тыс. россиян ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой.

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