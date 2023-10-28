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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до утра воскресенья

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве до утра 29 октября

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, после 16:00 и до утра 29 октября в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные», — сказано в сообщении.

Уточняется, что переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Как указали в комплексе городского хозяйства, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущая погода в Москве соответствует середине ноября, но в середине следующей недели резко потеплеет до +11°C.

27 октября в компании кикшеринга Whoosh сообщили «Газете.Ru», что пользователи не смогут арендовать электросамокаты в пятницу из-за снегопада в Москве. Там отметили, что на следующей неделе самокаты снова станут доступны для аренды, а полностью их уберут с улиц с наступлением «стабильных холодов».

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о заснеженных выходных и резком потеплении.

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