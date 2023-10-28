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В Иране умерла студентка, задержанная в метро Тегерана

В Иране умерла студентка, впавшая в кому после задержания в метро Тегерана

В Иране умерла 16-летняя студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после того, как ее задержали в метро Тегерана из-за нарушения правил ношения хиджаба. Об этом сообщило агентство Fars News.

По информации агентства, 16-летняя девушка ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей. Согласно медицинскому заключению, девушка потеряла равновесие в метро после «внезапного падения артериального давления» и получила черепно-мозговую травму, которая стала причиной гипоксии и отека головного мозга.

В начале октября иранско-курдская правозащитная организация Hengaw сообщала, что в Тегеране несовершеннолетняя студентка впала в кому на фоне жестокого задержания из-за отсутствия хиджаба. По данным организации, так организм девушки отреагировал на травмы, полученные ею 1 октября в результате насильственного задержания. Отмечалось, что сотрудники «полиции морали» подвергли нарушительницу закона об обязательном ношении хиджаба физическому насилию в тегеранском метро.

При этом все государственные СМИ и официальные лица категорически отрицают факт физического насилия над девушкой, подкрепляя свои заявления обрезанным видео с камеры на станции. На нем видно, как стражи порядка несут пострадавшую.

Ранее отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино.

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