В России хотят ликвидировать «Русский ПЕН-центр»

В Мещанский районный суд Москвы поступило исковое заявление с требованием ликвидировать «Русский ПЕН-центр». Истцом по делу выступает Минюст РФ, о чем ведомство сообщило у себя на сайте.

»<...> По административному исковому заявлению Минюста России о ликвидации отделения иностранной неправительственной некоммерческой организации Российское отделение Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр» назначена досудебная подготовка на 30 октября 2023 года. <...>» — говорится в сообщении министерства.

Причина подачи иска Минюстом не уточняется.

«Русский ПЕН-центр» — это российское отделение международной организации «ПЕН-клуб». Заявленная цель организации — объединение писателей, поэтов и журналистов для поддержки «людей слова», подвергающихся гонениям и преследованиям. Международная организация была основана в Лондоне в 1921 году, российский филиал появился в 1989-м.

В мае 2023-го Минюст признал «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» (организация включена Минюстом в список иноагентов) иностранным агентом.

Ранее в России ликвидировали Сахаровский центр.