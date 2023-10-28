Ядерное топливо из России доставили в Венгрию в обход Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от Москвы очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«На АЭС «Пакш» создан запас топлива на достаточно долгий период», — заявил Сийярто.

По его словам, поставка тепловыделяющих элементов шла из РФ на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию.

Он подчеркнул, что при этом соблюдались необходимые меры безопасности.

Сийярто добавил, что поставки по контракту между управляющей АЭС в Пакше компанией и Росатомом.

28 сентября Российская Федерация остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Отмечается, что подобное стало одной из причин роста мировых цен на уран. В качестве примера приводятся данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics. По его информации 25 сентября 2023 года стоимость фунта урана поднялась до $70.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана.