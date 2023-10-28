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В Израиле полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху

Times of Israel: полиция разрешила провести митинг у дома Нетаньяху в Кесарии

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Amir Cohen/Reuters

Полиция Израиля разрешила гражданам провести митинг у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила местная газета The Times of Israel, сославшись на заявление правоохранительных органов.

В материале отмечается, что дом главы правительства находится в городе Кесария. Населенный пункт расположен на севере Израиля.

«Полиция Израиля считает право на протест краеугольным камнем демократической страны», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, акция протеста должна состояться вечером 28 октября. При этом правоохранительные органы потребовали от участников митинга соблюдать местные законы и инструкции, составленные службой командования тыла.

Также авторы статьи отметили, что в ходе мероприятия граждане намерены выразить недовольство работой кабинета министров Израиля. По мнению жителей, именно правительство несет ответственность за успешное нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль.

До этого издание Haaretz сообщило, что израильская полиция отказала гражданам в организации митинга у дома Биньямина Нетаньяху. По данным СМИ, на мероприятии планировалось потребовать отставки премьер-министра.

Ранее неизвестные облили штаб-квартиру партии Нетаньяху в Тель-Авиве искусственной кровью.

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