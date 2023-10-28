Избитого восьмимесячного ребенка нашли в московской квартире

Младенца с многочисленными травмами госпитализировали из квартиры в Москве, в избиении ребенка подозревают родственников. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В квартире жилого дома по улице Нижегородская на востоке Москвы обнаружен ребенок с множественными телесными повреждениями. Восьмимесячный младенец доставлен в одну из детских больниц.

По факту получения травм малолетним проверку проводит прокуратура столицы, в избиении мальчика подозреваются мать и ее сожитель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на избившую девятилетнюю внучку саратовскую бабушку завели уголовное дело.