На Украине сотни тысяч человек остались без света из-за непогоды

Свыше 300 тыс. украинских потребителей в 14 регионах страны остались без электроэнергии из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом Минэнерго Украины сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 1045 населенных пунктов в 14 областях — Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. В общей сложности без света остались 306 тыс. потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

По словам чиновников, из-за непогоды также перестала работать линия соединения между Украиной и Венгрией.

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что в ряде городов страны, включая Киев, разразился мощный ураган. Прогнозируется, что скорость ветра местами составит 25–28 м/с до конца дня. Гражданам советуют не подходить к линиям электропередачи, деревьям и рекламным щитам.

Ранее Украина попросила у Индонезии электрогенераторы, чтобы пережить зиму.