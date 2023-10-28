Трехлетний мальчик съел противозачаточные таблетки и попал в реанимацию

Семь таблеток противозачаточного средства съел ребенок в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трехлетний мальчик доставлен в состоянии средней степени тяжести в отделение реанимации одной из петербургских больниц, ребенок по недосмотру родителей проглотил семь таблеток противозачаточного средства, после чего ему стало плохо.

За жизнь пострадавшего борются врачи, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов, также предстоит выяснить, в каких условиях жил пострадавший мальчик и состояла ли его семья на учете.

Ранее годовалый ребенок попал в реанимацию, отравившись транквилизатором.