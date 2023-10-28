В Перми условный срок дали мужчине, который регулярно избивал беременную сожительницу

Россиянин бил беременную партнершу журнальным столиком и получил условный срок. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на документы на сайте Свердловского районного суда Перми.

Мужчина, как стало известно суду, систематически избивал женщину, потому что знал, что она не способна оказать ему сопротивление. Однажды злоумышленник ударил по ногам потерпевшей журнальным столиком, а затем нанес ей удар кулаком в челюсть. На другой день подсудимый схватил беременную подругу за волосы, повалил на пол и стал бить ее по животу и голове.

На заседании по делу об истязании мужчина полностью признал вину и отметил, что попросил у пострадавшей прощения. Он также сообщил, что сейчас по-прежнему находится с ней в отношениях и принимает участие в воспитании ее дочери.

В итоге суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок три года.

Ранее мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае.