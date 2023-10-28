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Семилетний мальчик-инвалид выпал из окна четвертого этажа в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге ребенок-инвалид выпал из окна четвертого этажа

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Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга семилетнего ребенка нашли под окнами многоэтажки с тяжелыми травмами. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 27 октября вечером, в детскую больницу был доставлен семилетний ребенок с нарушениями слуха, у мальчика были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

По данным правоохранителей, школьник выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Известно, что мальчик обучается в специализированной школе для глухих, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Кисловодске на воспитательницу детского сада после падения ребенка из окна завели дело.

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