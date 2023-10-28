Отель в Набережных Челнах мог загореться из-за непотушенной сигареты

Непотушенная сигарета, по одной из версий, оказалась причиной возгорания гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах, сейчас следствие прорабатывает такую версию. Об этом сообщает Shot.

Как пишет Telegram-канал, возможно, возгорание в гостинице началось из-за окурка, оставленного одним из постояльцев.

После начала пожара гостиницу экстренно покинули 72 человека.

Пожар на площади 4 тыс. кв. м. был ликвидирован.

Официальная причина пожара в гостинице пока не установлена, ведется расследование.

До этого стало известно, что пожар произошел в гостинице Kamarooms Business Hotel & SPA в Набережных Челнах. Пламя почти полностью охватило фасад здания. Свидетели произошедшего рассказали, что после начала пожара из гостиницы начали выбегать люди. Многим постояльцам пришлось покинуть здание босиком и без верхней одежды.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.