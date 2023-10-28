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Израиль пообещал пропустить партию гумпомощи в Газу

ЦАХАЛ: Израиль пропустит дополнительные грузовики с гумпомощью в сектор Газа

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Reuters

Израиль намерен пропустить в сектор Газа новую партию гуманитарной помощи, включающую в себя лекарства, воду и продовольствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим еще грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства», — заявил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Гуманитарную помощь в сектор Газа привозят на грузовиках через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта. О прибытии лекарств и другого гуманитарного груза сообщалось 21, 22, 23 и 25 октября.

Гуманитарный кризис разразился в Газе после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, когда боевики организации ХАМАС вторглись в Израиль, похитив десятки граждан. После этого израильская армия объявила операцию возмездия и начала обстрел Газы.

Ранее сообщалось, что израильские военные зашли в северную часть сектора Газа.

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