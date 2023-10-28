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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги сработали на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения, разработанного министерством цифровой трансформации страны.

По информации онлайн-карты, особый режим был введен в ряде регионов в 10:53. Однако уже через три минуты о возможной опасности предупредили всех жителей Украины.

Другие подробности о ситуации в стране в настоящее время не уточняются.

В ночь на 28 октября в двух украинских областях также была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Кировоградской и Днепропетровской областях, о чем свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Днепре и на территории Одесской области. Никакой информации о последствиях взрывов не приводилось.

Утром в тот же день глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил о взрывах в административном центре региона. По его словам, в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли «несколько взрывов».

Мрочко уточнил, что атаке подверглась центральная часть города. При этом снаряды были выпущены с левого берега.

Ранее на Украине рассказали о повреждении инфраструктурного объекта на юге страны.

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