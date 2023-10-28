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Спасатели потушили крупный пожар в гостинице в Набережных Челнах

МЧС: площадь пожара в Набережных Челнах достигала 4 тыс. квадратных метров

Сотрудники МЧС России потушили пожар в Набережных Челнах, там горела гостиница на площади 4 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства в Telegram-канале.

«Горит 4-этажная гостиница на площади 4 тыс. квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы. Всего на месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники», — пояснили в МЧС.

Как добавили спасатели, горели кровля и утеплитель фасада гостиницы на 3 и 4 этажах.

Из горящего здания эвакуировали 72 человека.

«В 11.05 ликвидировано открытое горение в Набережных Челнах», — подчеркнули в министерстве.

До этого стало известно, что пожар произошел в гостинице Kamarooms Business Hotel & SPA в Набережных Челнах. Пламя почти полностью охватило фасад здания.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.

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