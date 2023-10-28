В Петербурге мужчина домогался двух сестер на детской площадке

В Василеостровском районе Петербурга задержан мужчина, который приставал к маленьким детям на детской площадке во дворе дома. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратились родители пострадавших девочек, еще в июне две сестры десяти и восьми лет играли во дворе дома по Наличной улице, когда к ним начал приставать неизвестный мужчина.

Злоумышленнику удалось скрыться, но спустя несколько месяцев он вернулся в это же двор и пытался надругаться над другой девятилетней девочкой. 41-летнего местного жителя задержали, полицейские устанавливают, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям.

Ранее тренера обвинили в совращении 14-летней легкоатлетки.