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В Европе заявили о верном предсказании Путина по Украине

Аналитик Грессель: Путин верно предсказал усталость Запада от Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ставка президента России Владимира Путина на возрастающую усталость западных стран от трат на Украину оказалась верной. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

«В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит», — заявил аналитик.

Грессель предполагает, что Россия во многом выстраивает свою позицию вокруг личного опыта Путина: российский президент увидел, как американцы выводили войска из Афганистана, и решил, что Запад перестанет помогать Украине, как только затраты на ее поддержку станут слишком высокими.

Поэтому, уверен эксперт, РФ постепенно истощает военную мощь Украины, вынуждая последнюю полагаться на помощь западных стран. В то же время, говорит Грессель, на Западе усиливается раскол в вопросе поддержки Украины, о чем говорят результаты выборов в Словакии и разлад в отношениях Киева с Варшавой. Добавить масла в огонь могут победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году и усиление разногласий в американском конгрессе.

Подводя итог, Густав Грессель заключает, что стратегия Путина себя оправдывает, и для России нет смысла соглашаться на какие-либо уступки Украине.

В конце октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине. По его словам, это означает, что в настоящее время очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к происходящему в этой стране.

Ранее американский экс-разведчик раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях США.

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