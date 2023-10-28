В Таиланде планируют легализовать игорный бизнес и закрыть подпольные казино

В Таиланде собираются легализовать казино. Об этом сообщает The Thaiger.

В созданный на базе Палаты представителей Таиланда комитет для изучения возможностей открытия «развлекательных центров» вошли 60 человек. Они должны решить проблему подпольных казино ради улучшения финансового положения страны.

При обсуждении этой инициативы депутат от оппозиционной партии «Движение вперед» заявил, что, по его данным, в комитет вошел представитель, связанный с компанией из провинции Так, уличенной в торговле людьми и незаконной торговле человеческими органами. При этом он выразил убеждение, что легализация казино поможет перенаправить деньги тайских игроков на государственные нужды и помочь развитию страны.

Депутат от партии «Объединенная тайская нация» также заметил, что граждане Таиланда тратят большие суммы денег на поездки в соседние страны для игры в казино. Он рассказал, что первоначально предлагал легализовать казино еще 30 лет назад, но не смог добиться законодательного принятия этой инициативы. Сейчас депутат предложил разместить по всей стране не менее пяти развлекательных комплексов с казино. По его убеждению, это даст местному населению возможность трудоустройства и избавит некоторых тайцев от необходимости искать работу за рубежом.

Ранее аналитики пришли к выводу, что за три года в России закрылись половина казино и букмекеров.