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Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте

В Казахстане 29 октября объявят днем траура из-за аварии на шахте в Караганде

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приехал в Карагандинскую область, где был взрыв на шахте имени Костенко. Об этом заявила пресс-служба главы республики в официальном Telegram-канале.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер», — уточнили представители президента.

Токаев пояснил, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям работников предприятия.

Воскресенье, 29 октября объявят Днем общенационального траура.

До этого стало известно, что взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. По предварительной версии, в лаве произошел взрыв газометана. На месте ЧП работают спасатели, ведутся поиски рабочих шахты.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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