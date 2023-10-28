В Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms

Пожар начался в отеле Kamarooms, расположенном в городе Набережные Челны в Республике Татарстан. Об этом сообщило местное издание KazanFirst.

В публикации указано, что пламя почти полностью охватило фасад здания. Об этом также свидетельствуют видеозаписи, опубликованные очевидцами в социальных сетях.

Как рассказали свидетели произошедшего, после начала пожара из гостиницы начали выбегать люди. Многим постояльцам пришлось покинуть здание босиком и без верхней одежды, говорится в статье.

Другие подробности о ситуации в городе пока не уточняются. В настоящее время на месте работают пожарные, а специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

1 октября в пятизвездочном отеле турецкого курорта Анталья произошел пожар. По данным издания Beyaz Gundem, в гостинице взорвалось оставленное одним из постояльцев зарядное устройство.

Согласно имеющейся информации, прибывшие на место пожарные потушили огонь за 30 минут. При этом в результате инцидента пострадал один человек, которому сразу оказали медицинскую помощь.

Ранее пожар произошел в отеле в ставропольском городе Светлограде.