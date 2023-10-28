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Мужчина получил два ножевых ранения, пытаясь защитить свою дочь от домогательств

Юноша напал с ножом на отца, пытавшегося защитить свою дочь от домогательств

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Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

На юге Франции мужчина получил серьезные ножевые ранения, защищая свою дочь от домогательств. Об этом пишет Actu17.

24 октября на парковке возле жилого дома в Ницце собралась большая компания молодых людей. После чего девушка, проживающая в этом доме, рассказала своему отцу, что внизу находятся около 15 человек, которые уже некоторое время к ней пристают. Тогда мужчина спустился туда вместе со своим сыном. По другим данным, подозреваемые сами вызвали на разговор брата девушки.

В итоге мужчина, пытавшийся защитить своего ребенка, был ранен в грудь и живот. На место прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу и поместили в реанимацию.

Главный подозреваемый, которому 19 лет, уже известен полиции. Его задержали, когда он возвращался домой, и взяли под стражу. Полицейские также узнали, что 30 сентября задержанный уже причинил вред сыну потерпевшего. Правоохранители задержали и второго подозреваемого, который затем тоже был взят под стражу.

Ранее мужчина спас 18-летнюю соседку по подъезду от домогательств мигранта и удерживал его до приезда полиции.

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