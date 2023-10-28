Мужчина получил два ножевых ранения, пытаясь защитить свою дочь от домогательств

На юге Франции мужчина получил серьезные ножевые ранения, защищая свою дочь от домогательств. Об этом пишет Actu17.

24 октября на парковке возле жилого дома в Ницце собралась большая компания молодых людей. После чего девушка, проживающая в этом доме, рассказала своему отцу, что внизу находятся около 15 человек, которые уже некоторое время к ней пристают. Тогда мужчина спустился туда вместе со своим сыном. По другим данным, подозреваемые сами вызвали на разговор брата девушки.

В итоге мужчина, пытавшийся защитить своего ребенка, был ранен в грудь и живот. На место прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу и поместили в реанимацию.

Главный подозреваемый, которому 19 лет, уже известен полиции. Его задержали, когда он возвращался домой, и взяли под стражу. Полицейские также узнали, что 30 сентября задержанный уже причинил вред сыну потерпевшего. Правоохранители задержали и второго подозреваемого, который затем тоже был взят под стражу.

Ранее мужчина спас 18-летнюю соседку по подъезду от домогательств мигранта и удерживал его до приезда полиции.