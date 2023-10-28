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Новорожденную девочку нашли на вокзале в Челябинской области

В Челябинской области на вокзале нашли младенца

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Shutterstock

В поселке Челябинской области обнаружен младенец, которого бросили на платформе железнодорожного вокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

Новорожденную девочку нашли на вокзале одного из поселков в Челябинской области, младенца госпитализировали, медики диагностировали у ребенка вирусную пневмонию.

По данным местной полиции, девочке не больше месяца, ведется поиск ее родителей, опрашиваются местные жители и очевидцы, нашедшие ребенка.

После выписки из больницы младенца направят в дом малютки.

Ранее младенца госпитализировали в тяжелом состоянии после лекарства от бессонницы.

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