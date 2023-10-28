Число жертв взрыва на шахте в Казахстане выросло до 21

Число погибших в результате взрыва на шахте, расположенной в казахстанском городе Караганда, увеличилось до 21. Об этом сообщило местное издание Tengrinews.kz, сославшись на представителей горнодобывающей компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ).

В материале указано, что в настоящее время в шахте заблокированы 23 человека. При этом всего на данном объекте работали 252 шахтера, из которых 208 удалось вывести на поверхность.

Согласно данным предприятия, 18 спасенных работников обратились за медицинской помощью. Однако подробности об их состоянии не уточняются.

«Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб», — говорится в публикации.

Утром 28 октября глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев сообщил, что на шахте имени Костенко произошла авария. По его словам, в подземных туннелях начался пожар.

Позже издание Tengrinews.kz назвало предварительную причину ЧП. В статье было указано, что в шахте мог произойти взрыв газометана.

В этот же день пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заявила о планах властей прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ. Кроме того, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

Ранее в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае произошло обрушение.