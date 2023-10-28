Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число жертв взрыва на шахте в Казахстане выросло до 21

Tengrinews.kz: при взрыве на шахте им. Костенко в Караганде погиб 21 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте, расположенной в казахстанском городе Караганда, увеличилось до 21. Об этом сообщило местное издание Tengrinews.kz, сославшись на представителей горнодобывающей компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ).

В материале указано, что в настоящее время в шахте заблокированы 23 человека. При этом всего на данном объекте работали 252 шахтера, из которых 208 удалось вывести на поверхность.

Согласно данным предприятия, 18 спасенных работников обратились за медицинской помощью. Однако подробности об их состоянии не уточняются.

«Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб», — говорится в публикации.

Утром 28 октября глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев сообщил, что на шахте имени Костенко произошла авария. По его словам, в подземных туннелях начался пожар.

Позже издание Tengrinews.kz назвало предварительную причину ЧП. В статье было указано, что в шахте мог произойти взрыв газометана.

В этот же день пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заявила о планах властей прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ. Кроме того, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров.

Ранее в шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае произошло обрушение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий