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Квадрокоптер со взрывчаткой упал в Курской области

Shot: квадрокоптер со взрывчаткой упал в Курской области в 100 метрах от границы

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Depositphotos

Квадрокоптер со взрывчаткой упал в 100 метрах от украинской границы в Курской области, он был уничтожен направленным взрывом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«FPV-дрон ВСУ со взрывным устройством не смог далеко улететь и рухнул на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе», — говорится в сообщении.

Место падения оцепили сотрудники правоохранительных органов. Беспилотный летательный аппарат был нейтрализован.

Последствий на земле после инцидента нет.

До этого стало известно, что украинские военные за 19 октября выпустили 110 боеприпасов по семи районам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в четверг зафиксировали обстрелы в приграничных муниципалитетах из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые сбросили с дрона. Три украинских беспилотника российские военные сбили системой ПВО в Белгородском районе.

Ранее в Брянской и Белгородской областях уничтожили украинские БПЛА.

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