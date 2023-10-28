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В аэропортах Москвы задержали 35 рейсов

Московские аэропорты задержали 35 рейсов и отменили четыре

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Три аэропорта Москвы задержали по меньшей мере 35 рейсов и отменили четыре утром 28 октября. Об этом свидетельствует информация сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 09:30 мск, в аэропорту Домодедово задержали 19 вылетов и отменили три, в Шереметьево задержали девять рейсов. Во Внуково один вылет отменили, а семь рейсов задержали.

Сервис не отображает данные по аэропорту Жуковский. Также на ресурсе не названы причины задержки рейсов в столичных аэропортах.

Возможной причиной задержек могут быть погодные условия: накануне Гидрометцентр предупреждал о заснеженных выходных в Москве из-за западного циклона над городом. Синоптики также прогнозировали образование гололедицы.

27 октября в московских аэропортах тоже задерживали десятки рейсов. Сообщалось, что причиной стала плохая погода. Тогда больше всего вылетов было задержано во Внуково — 11 рейсов.

26 октября в Шереметьево на восемь часов задержали самолет Москва — Екатеринбург. По словам пассажиров, это произошло из-за поломки воздушного судна.

Ранее мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу в Пулково.

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