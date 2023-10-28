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Школьница попала в реанимацию после укуса муравья

Daily Mail: в Великобритании девочка попала в больницу из-за укуса муравья

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Shutterstock

В Лондоне 15-летняя девочка оказалась в больнице с септическим шоком, после того как ее укусил муравей. Об этом сообщает Daily Mail.

Старшеклассницу Райанн Турей укусил рыжий муравей, девочка пожаловалась матери, а спустя некоторое время обнаружила на руке незаживающую рану, в которую попала инфекция.

Девочку госпитализировали, в больнице у нее развился септический шок, несколько ней она провела в отделение реанимации. По словам матери пострадавшей, рыжие муравьи завелись в их доме давно, несмотря на все усилия по уничтожению вредителей, семье не удалось от них избавиться.

За состоянием школьницы наблюдают врачи, ребенок получил психологическую травму и не хочет возвращаться в дом, где ее снова атакуют насекомые.

Ранее женщину парализовало после укуса комара.

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