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Тренера обвинили в совращении 14-летней легкоатлетки

Shot: в Приморье тренера по легкой атлетике обвинили в домогательствах девочки

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Pixabay

Тренер по легкой атлетике из Владивостока приставал к девятикласснице, которая занималась у него в секции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В развратных действиях по отношению к девятикласснице обвинили тренера из Федерации легкой атлетики Приморского края.

По данным Shot, инцидент произошел летом прошлого года, юные легкоатлеты находились на соревнованиях в Челябинске, 64-летний тренер жил в одной гостинице с девочкой-подростком и приставал к ней в номере.

О произошедшем ребенок рассказал родителям спустя несколько месяцев. Полицейские задержали тренера, он признался в домогательствах. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, мужчине грозит до трех лет колонии.

Ранее в Ленобласти разыскивают подростка, подозреваемого в растлении семилетней девочки.

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