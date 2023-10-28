Власти Казахстана прекратят сотрудничать с владельцами шахты в Караганде

Казахстанские власти прекратят инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после происшествия на принадлежащей ей шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

«Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау»», — говорится в релизе пресс-службы.

Токаев также выразил соболезнования семьям шахтеров, оказавшихся в шахте во время пожара, пожелал выздоровления пострадавшим, а также поручил правительству оказать им всю необходимую помощь.

В Казахстане была создана правительственная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Авария, вызвавшая пожар в шахте имени Костенко, произошла 28 октября. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газометана.

В момент ЧП в шахте находились 252 человека, после чего удалось вывести на поверхность 205 шахтеров. Известно о 16 летальных исходах, еще 31 горняка в данный момент ищут. Кроме того, в больницы доставили 18 человек с травмами разной степени тяжести.

Ранее в шахтах «АрселорМиттал Темиртау» за 10 дней произошли сразу два пожара.