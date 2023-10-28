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В Израиле запретили проводить митинг у дома Нетаньяху

Haaretz: полиция запретила проводить митинг у дома премьера Израиля Нетаньяху

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Gali Tibbon/Reuters

Израильская полиция не дала разрешения на проведение митинга у дома премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание Haaretz.

Акция, организаторы которой призывают к отставке Нетаньяху из-за, по их мнению, провальной политики правительства 7 октября, должна была состояться вечером 28 октября возле дома премьера в Кесарии, однако силовики не согласовали мероприятие.

«В объявлении, опубликованном полицией, написано, что сотрудники ведомства не разрешают проводить демонстрации по вопросам политики или безопасности во время войны», — пишет издание.

Полицейские предупредили, что разгонят любую демонстрацию в указанном месте. При этом утверждается, что митинг могли согласовать, если бы речь шла о мероприятии без громкоговорителей и выкрикивания лозунгов.

7 октября палестинские радикалы из организации ХАМАС вторглись на территорию Израиля, захватив в плен десятки заложников, среди которых были как местные жители, так и иностранцы.

Вскоре после этого Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, а израильская армия (ЦАХАЛ) объявила операцию «Железные мечи» и поставила своей целью борьбу с боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о расширении операций армии в Газе.

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Война в Израиле
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