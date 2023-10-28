В Турции рассказали об отличиях россиян от туристов из других стран

Одной из главных особенностей российских туристов, которые приезжают на отдых в Турцию, является их любовь к детским анимационным программам и спа. На это обратили внимание местные отельеры, передает РИА Новости.

В частности, о привычках путешественников из России рассказал директор гостиничной сети Coral Group Hotels Хакан Йылмаз. Предприниматель подчеркнул, что руководители отелей не разделяют гостей по национальности.

Несмотря на это, сотрудники гостиниц ведут специальную статистику. Они фиксируют предпочтения тех или иных групп туристов и стараются в будущем учитывать их пожелания, уточнил Йылмаз.

«Гости из России наиболее активно используют спа-программы, арендуют беседки на пляжах. У туристов с семьей всегда востребованы детские клубы, анимационные программы», — добавил он.

Генеральный директор сети пятизвездочных отелей Dobedan Севкет Билен, в свою очередь, рассказал о большой популярности его гостиниц среди россиян. По словам бизнесмена, доля путешественников из России составляет 65%. При этом количество европейцев достигает только 35%.

Как сказал Билен, из-за этого в его отелях начали чаще проходить концерты российских артистов. В то же время он подчеркнул, что туристы из стран Европы предпочитают тихий и спокойный отдых без насыщенной развлекательной программы.

Также он отметил, что россияне более придирчивы к детскому питанию. Граждане РФ крайне внимательно следят, чтобы блюда для их детей были вкусными и диетическими.

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