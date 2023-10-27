Реакция манула из Московского зоопарка на снегопад попала на видео

Московский зоопарк показал реакцию манула на снег. Видео животных, недовольных октябрьским снегопадом в столице, появилось в Telegram-канале зоосада.

«Манулы не очень любят снег. Короткие лапки вязнут в глубоких сугробах, что осложняет охоту», — рассказали сотрудники зоопарка.

Сотрудники объяснили, что подобные погодные условия в дикой природе часто приводят к малоудачным охотам, и назвали «лица манулов» во время снегопада «суровыми».

«Грусть-печаль в глазах», «Тимоша обиделся на снег», «С каким еще лицом можно воспринимать эту погоду?!» — прокомментировали ролик подписчики канала.

Ранее в Московском зоопарке показали новые видео с новорожденным панденком.