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Россиянин попал под суд после пристройки лоджии

Москвича заставили демонтировать лоджию после жалобы соседей

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Житель московского района Люблино демонтировал лоджию, которую возвел на первом этаже, после того, как незаконно возведенным помещением заинтересовался суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

О незаконной лоджии сообщил сосед нарушителя, после чего к мужчине зачастили проверки, однако тот отказывался пускать специалистов Мосжилинспекции домой.

«Жилищные инспекторы неоднократно уведомляли собственника о необходимости предоставить доступ в квартиру для проведения проверки, однако собственник дверь так и не открыл. Тогда Мосжилинспекция обратилась в Люблинский районный суд города Москвы с целью обязать хозяина квартиры предоставить доступ для проведения проверки», — рассказали в ведомстве.

После получения судебной повестки москвич самостоятельно устранил нарушение и снес лоджию.

Ранее жительницу Сахалина, бросившую в мэра ботинок, переселили из ветхого дома в аварийный.

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