В Красном Кресте оценили ситуацию в Газе

Директор оперативного отдела Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, и к ней трудно подобрать слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сложно подобрать слова к тому, «что видят наши коллеги на местах». Шупп добавил, что МККК не может сравнивать то, что видим сегодня, с тем, что мы видели в прошлом.

По его словам, уровень разрушений, отчаяния и перемещения жителей Газы огромен.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.